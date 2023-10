Especialista abordará tendências do mercado de Coloração Pessoal para futuros profissionais. Com o intuito de apresentar o nicho àquelas pessoas que almejam ingressar nesse mercado, os cursos de Moda, Design e Arquitetura da Universidade Potiguar (UnP) Mossoró se reúnem em uma roda de conversa, no dia 9 de outubro, às 19h, com o tema “Coloração Pessoal: A Harmonia das Cores”. O encontro será guiado pela estrategista de imagem e posicionamento, Kaéllyssa Lacerda. As inscrições estão abertas e são gratuitas.

Conhecer as cores que mais combinam com o tom de pele, harmonizar com o formato do rosto, cabelos e olhos, e assim escolher a cartela de cores que mais se adéqua a cada pessoa, a coloração pessoal, também chamada de colorimetria, é uma área que está bastante em alta e que vem se destacando na indústria da moda e da beleza.

Os estudantes da Universidade e também o público em geral estão convidados a participar desse momento. “Nossa convidada vai demonstrar como é realizada a coloração pessoal, falar das paletas de cores e como os futuros profissionais podem explorar e se destacar nesse nicho no mercado”, destacou Tenessee Nunes, coordenadora dos cursos de Moda, Design e Arquitetura da UnP.

Kaéllyssa Lacerda atua no mercado há um ano. Além de atuar na consultoria e mentoria de imagem e posicionamento, ela também é especialista em posicionamento de marca pessoal através de arquétipos de marca, especialista em comportamento elegante e especialista de etiqueta profissional.

Os interessados em participar desse bate-papo e interação sobre o mercado de Coloração Pessoal, podem realizar sua inscrição gratuita através do link https://www.sympla.com.br/coloracao-pessoal-a-harmonia-das-cores__2175039.