Dupla é presa tentando embarcar para a Europa com cocaína, no Aeroporto de Natal. As prisões de um amazonense, de 28 anos, e de uma paraense, de 25 anos, aconteceu na segunda-feira (2). No momento que ela fazia o check-in, se fazia acompanhar do homem, sendo que apenas ela viajaria, porém ao serem informalmente entrevistados ambos apresentaram uma história pouco convincente, o que fez com que os policiais desconfiassem que ela pudesse estar tentando embarcar com drogas na bagagem. Com eles foram encontrados 2,74 kg de cocaína embutida na estrutura de uma mala que seguiria para a Europa.

A Polícia Federal prendeu em flagrante na última segunda-feira (2) no aeroporto internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, um amazonense, 28 anos e uma paraense de 25 anos, suspeitos de tráfico internacional de drogas. Com eles foram encontrados 2,74 kg de cocaína embutida na estrutura de uma mala que seguiria para a Europa.

A ação aconteceu quando os policiais realizavam uma inspeção de rotina e observaram que a mulher ultimava procedimentos para embarcar com destino a Espanha.

No momento que ela fazia o check-in, se fazia acompanhar de um homem, sendo que apenas ela viajaria, porém ao serem informalmente entrevistados ambos apresentaram uma história pouco convincente, o que fez com que os policiais desconfiassem que ela pudesse estar tentando embarcar com drogas na bagagem.

De imediato, os cães da PF foram acionados e, ao identificarem a mala despachada pela passageira, logo a substância entorpecente foi encontrada.

A mulher então disse que havia sido “contratada por telefone” por um desconhecido em Manaus/AM, onde mora, para levar a mala para a Espanha, cuja bagagem lhe seria entregue numa pousada da zona sul de Natal.

Já o homem preso em sua companhia, também veio de Manaus e ambos ficaram hospedados no mesmo estabelecimento.

No momento em que foi abordado pelos policiais, ele disse que acompanhava a mulher para “auxiliar no seu embarque” e confessou que teria lhe entregue a mala, afirmando, por sua vez, tê-la recebido das mãos de um motorista de aplicativo “desconhecido”. Tanto ele, quanto ela, alegaram não saber que transportavam droga.

Com a dupla foram ainda apreendidos: documentos, celulares, passagem aérea, 890 euros e 5 mil reais.

Autuados com base na Lei Antidrogas, eles passaram por exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia e em seguida foram transferidos para o Sistema Prisional do Estado, à disposição da Justiça.

Somente em 2023, quatro brasileiros e um cidadão estrangeiro foram presos em flagrante ao tentar embarcar com substâncias entorpecentes no aeroporto Aluízio Alves.