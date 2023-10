Idoso de 75 anos é preso por explorar sexualmente uma adolescente e mantê-la em cárcere, em Apodi

O resgate da menor, realizado pela 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) e agentes da Polícia Civil, aconteceu nesta quarta-feira (4), após as forças de segurança receberem uma denúncia anônima que levou as autoridades ao local onde a vítima estava sendo mantida em cárcere e onde aconteciam os abusos. Tanto o suspeito quanto a menina foram conduzidos à Delegacia de Apodi, onde um auto de prisão em flagrante foi formalizado. Todo o procedimento foi acompanhado pelo Conselho Tutelar de Apodi, garantindo assim que os direitos da vítima fossem respeitados e que as medidas necessárias fossem tomadas para seu bem-estar.