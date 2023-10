Polícia prende condenado por tentar matar a ex-esposa no ano de 2013, em Mossoró. Nazareno Martins Soares foi condenado em júri popular realizado no ano de 2018, por ter atirado na ex-esposa, pelas costas, na frente de um adolescente, filho dela. A vítima conseguiu sobreviver porque o menor pediu socorro a tempo. O autor do crime estava foragido desde a sentença, tendo sido preso nesta quinta-feira (4), no bairro Doze Anos, em Mossoró, em uma ação da Divisão Especializada de Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO).

A polícia civil prendeu, nesta quinta-feira (4), em Mossoró, Nazareno Martins Soares. Contra ele havia um mandado de prisão definitiva, por ter sido condenado, em júri popular realizado no ano de 2018, a dez anos de prisão por ter tentado matar a ex-esposa.

O crime aconteceu em 08 de setembro de 2013, no bairro Bom Jesus. Nazareno atirou nas costas da vítima, por não aceitar o fim do relacionamento. O crime foi cometido na frente do filho adolescente, que apesar do trauma, conseguiu pedir socorro e salvar a vida da mãe.

O homem estava foragido desde a condenação, tendo sido preso no bairro Doze Anos, em uma ação da Divisão Especializada de Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO).



O mandado de prisão definitiva dele foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Mossoró, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN).

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.