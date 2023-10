Motorista é morto a tiros dentro de caminhão na RN 015, saída de Mossoró para Baraúna. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira. O corpo da vítima, identificada até o momento apenas como “Marujo”, foi encontrado dentro do veículo, nas proximidades da antiga fazenda dos Porcinos. De acordo com a polícia militar, uma guarnição foi acionada e, chegando ao local, ainda acionou o Samu, mas o motorista já estava em óbito. Populares que estavam nas proximidades informaram que ouviram os disparos, mas que não viram suspeitos. A DHPP vai investigar o caso.

Um crime de homicídio foi registrado na tarde desta sexta-feira (6), na RN-015, saída de Mossoró para Baraúna.

A vítima, identificada até o momento apenas como “Marujo”, foi encontrada dentro de um caminhão, nas proximidades da antiga fazenda dos Porcinos. Ele, que trabalhava para um fábrica de cimento, teria saído para realizar uma entrega, quando foi alvejado.

De acordo com a polícia militar, uma guarnição foi acionada e, chegando ao local, ainda acionou o Samu, mas o motorista já estava em óbito.

Populares que estavam nas proximidades informaram que ouviram os disparos, mas que não viram suspeitos.

A PM aguarda a chegada do Itep, para realização da perícia no local e remoção do corpo, e a polícia civil, para dar início às investigações, que serão conduzidas pela equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).