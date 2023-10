Prefeitura de Grossos e Fecomércio iniciam cursos profissionalizantes na área de informática

Iniciou nesta segunda-feira (09), o curso de informática básica e sistema operacional e MS Office promovido através da parceria entre Prefeitura de Grossos e Fecomércio RN. Suas duas turmas formadas por 28 alunos nos turnos matutino e espertino. No total, serão 100 horas aulas. O curso tem como objetivo democratizar o acesso à educação profissional, por meio do Programa Senac Móvel. Durante 30 dias a carreta-escola ficará estacionada no centro da cidade, na Travessa Souza Machado, em frente a Prefeitura Municipal de Grossos.

A unidade é estruturada com mobiliário, computadores e equipamentos que reproduzem o ambiente real de trabalho, permitindo aos alunos conhecimentos teóricos e práticos ao longo das capacitações.



O aluno Israel destaca a importância do curso para abrir caminhos para o mercado de trabalho. “O curso é importante para melhorar o aperfeiçoamento profissional e no futuro, ter mais oportunidade de emprego na nossa região, agradeço a prefeitura pela oportunidade”, ressaltou.



Ao longo deste mês, também iniciarão as turmas dos cursos de qualidade no atendimento ao cliente e estratégias de negociação para vendedor.