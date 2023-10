Operação "Zero Grau" resulta na apreensão de 10 motocicletas e 5 autuações de condutores em Mossoró. A operação, que objetiva o enfrentamento da prática de crimes de trânsito, mais especificamente o “grau”, foi realizada no sábado (7) e domingo (8), em vários bairros de Mossoró. De acordo com o major Emerson, comandante da 2ª CIPRv, as autuações se deram em decorrência da recusa dos condutores em realizar o teste de alcoolemia. Há uma semana, no domingo, 1º de outubro, uma criança de 5 anos morreu, após a motocicleta em que ela estava, juntamente com o pai e o irmão de seis anos, ser atingida por um motoqueira que praticava o “grau”, em alta velocidade, na contramão. O caso aconteceu no bairro Santo Antônio.

FOTO: DIVULGAÇÃO