Oferta de histeroscopia diagnóstica é ampliada no Hospital da Mulher de Mossoró

O Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, em Mossoró, ampliou a realização do procedimento de histeroscopia diagnóstica em seu ambulatório. Neste mês de outubro serão realizadas cerca de 20 histeroscopias, e mais de 50 mulheres serão avaliadas.

A iniciativa faz parte do compromisso do hospital em oferecer atendimento de alta qualidade e abrangente às mulheres da região. A ampliação contou com a parceria da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

A diretora geral da unidade, Elenimar Bezerra, ressaltou mais este passo significativo no atendimento às necessidades das mulheres de todo o Oeste Potiguar, fortalecendo o compromisso com a saúde feminina.

Antes da abertura do Hospital da Mulher, o exame não era ofertado pela saúde pública da região. "Com a ampliação do serviço de histeroscopia, mais mulheres poderão ter acesso a diagnósticos precisos e tratamentos eficazes, melhorando sua qualidade de vida", disse.

A histeroscopia é um procedimento fundamental para o diagnóstico e tratamento de uma variedade de condições ginecológicas, incluindo irregularidades no ciclo menstrual, pólipos uterinos, miomas e outros problemas que afetam a saúde reprodutiva das mulheres. O procedimento é regulado pelo Regula Cirurgia, e as consultas são agendadas através das secretarias de saúde dos municípios.