Cuidados no combate ao Aedes Aegypti devem ser intensificados com a aproximação do verão. O alerta é da secretaria de saúde pública do Rio Grande do Norte, já que o estado está ser aproximando do início do período de sazonalidade das arboviroses, que acontece entre os meses de novembro e maio.

O Rio Grande do Norte está se aproximando do início do período de sazonalidade das arboviroses, que acontece entre os meses de novembro e maio, quando as altas temperaturas se combinam com as chuvas, o que tende a favorecer a reprodução do mosquito Aedes Aegypti. Por isso, é muito importante desde já intensificar as ações de prevenção.

“As notificações das arboviroses em 2023 diminuíram muito em relação ao ano passado, que foi um ano epidêmico, mas as arboviroses continuam a ocorrer no estado e, por isso, é importante mantermos os cuidados de prevenção, para evitar a formação de criadouros do mosquito", explicou coordenadora do Programa de Controle das Arboviroses da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), Sílvia Dinara.

Por meio de medidas simples, é possível evitar a formação de criadouros do mosquito nas residências e locais de trabalho. Assim, é importante observar os locais que possam acumular água parada, como bandeja de bebedouros e de geladeiras, ralos, pias e vasos sanitários sem uso. É recomendado também manter os quintais livres de possíveis criadouros do mosquito, esfregar com bucha as vasilhas ou reservatórios de água dos animais, não colocar lixo em terrenos baldios e manter as caixas d´água sempre tampadas.

A pessoa também deve observar vasos e pratos de plantas que acumulam água parada, manter em local coberto pneus inservíveis e outros objetos que possam acumular água, além de receber a visita do agente de endemias, aproveitando a oportunidade para tirar possíveis dúvidas.

Boletim

A Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica e a Coordenação Estadual das Arbovirores da Sesap divulgaram nesta terça-feira (10), o mais recente boletim epidemiológico das arboviroses no RN. O boletim refere-se ao período compreendido entre a Semana Epidemiológica 1 até a 39, encerrada em 30 de setembro de 2023.

Segundo o boletim, foram notificados 10.111 casos de dengue no estado. Desses, 2.039 casos foram confirmados, 6.553 casos considerados prováveis, 3.558 descartados e um óbito confirmado. A incidência apresentada foi de 184,03 casos prováveis por 100.000 habitantes.

Com relação à Chikungunya, foram notificados no RN, 3.227 casos da doença, sendo confirmados 538 casos, 2.183 casos considerados prováveis, 1.044 descartados e um óbito confirmado. A incidência foi de 61,30 casos prováveis por 100.000 habitantes.

Já no que diz respeito à Zika, foram notificados 1.238 casos da doença, sendo confirmados 161 casos, 840 casos considerados prováveis, 398 descartados e nenhum óbito confirmado. A incidência foi de 23,59 casos prováveis por 100.000 habitantes.

"Em caso de sintomas de arboviroses, também é fundamental que as pessoas procurem o quanto antes um serviço de saúde, para possibilitar o início da assistência em tempo oportuno, bem como para que os profissionais possam notificar os casos e essas informações sirvam para direcionar as ações de vigilância e as decisões nos serviços de saúde”, reforçou Silvia Dinara.