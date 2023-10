Novo Polo da Universidade Petrobras é instalado no Rio Grande do Norte

O novo Polo Regional da Universidade Petrobras criará condições e oportunidades para a formação de parcerias com instituições de ensino locais, associações profissionais e outras empresas da região. A Petrobras está construindo uma importante parceria técnica com o Hub de Inovação e Tecnologia do SENAI-RN, em Natal, com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), Faculdades de Energias Renováveis em Natal e Mossoró. Além disso, o CTGAS-ER (Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis) é uma instituição de referência na área de energias renováveis no Rio Grande do Norte, oferecendo cursos, projetos e serviços de pesquisa e desenvolvimento.

A Petrobras lançou ontem (10/10) o Polo Regional da Universidade Petrobras no Rio Grande do Norte. Este é um marco importante na história da Petrobras e reafirma o compromisso da empresa em fortalecer sua presença no Nordeste, transformando a região em um importante polo de investimentos em transição energética. Com a análise e implementação de projetos relacionados à energia eólica e solar, aproveitando as vastas áreas disponíveis no estado, a Petrobras quer fazer parte do desenvolvimento de um ecossistema sustentável onde construirá um hub de projetos de energia eólica.

Parcerias estratégicas poderão promover uma rica troca de conhecimento, compartilhamento de recursos e colaboração em projetos de pesquisa e desenvolvimento. A Universidade Petrobras (UP) tem um compromisso com a transição energética da companhia. O novo Campus avançado em Natal é um passo importante nessa direção.

A presença da UP na região permitirá uma melhor compreensão de necessidades locais e, assim, poderão ser desenvolvidos programas de treinamento mais adequados à realidade da região. Isso pode incluir aspectos técnicos específicos, requisitos regulatórios e cultural, possibilitando abordagens adaptadas às características da região. ]

A chegada da UP desempenha um papel importante no desenvolvimento de talentos locais, fortalecendo a capacidade da força de trabalho da empresa e estimulando o crescimento econômico regional, ao fornecer uma mão de obra especializada localmente, além de estimular iniciativas de geração de emprego e renda.

O Polo Regional da Universidade Petrobras no Rio Grande do Norte contribuirá para o desenvolvimento sustentável da região e do país, capacitando profissionais e desenvolvendo tecnologias voltadas para fontes mais limpas e sustentáveis de energia.

Durante o lançamento, estiveram presentes o Gerente Executivo de Gestão Integrada de Transição Energética, Cristiano Levone de Oliveira e o Gerente Geral da Universidade Petrobras, Antonio Felipe Flutt.

Ao falar sobre a energia do futuro, Levone destacou o papel da Petrobras na transição energética justa, em linha com as empresas congêneres internacionais, priorizando a importância de parcerias de excelência técnica, para atuar em negócios de baixo carbono, diversificando o portfólio de forma rentável e promovendo a perenização da Petrobras.

O evento reuniu representantes de instituições educacionais do estado, como universidades, institutos e grupos de pesquisa, além de representantes da Secretaria de Educação do Governo do RN e da FIERN.