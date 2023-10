Criança de 6 anos está em estado grave no HRTM, após se afogar no clube da Caixa. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (12). A criança, que estava no local acompanhada dos pais, teria caído em uma das piscinas e batido a cabeça. Ela foi retirada da água por populares e recebeu os primeiros socorros ainda no clube, através de uma equipe de socorristas do Samu e do Corpo de Bombeiros. Foi estabilizado e levado às pressas para o HRTM, onde segue internado. O estado de saúde do menino é considerado gravíssimo.

FOTO: REPRODUÇÃO/FIM DA LINHA