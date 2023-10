Preso do semiaberto tem casa invadida e é assassinado a tiros no Planalto 13 de Maio. De acordo com informações da Polícia Militar, criminosos arrombaram a porta de entrada da casa onde estava Iago Lucas Nascimento Costa, de 24 anos, e o executaram, por volta das 3h desta quinta-feira (12). A vítima respondia processo na justiça por crime de roubo majorado, inclusive com condenação. No mês de setembro saiu para o regime aberto, tendo que assinar mensalmente a ficha de presença da justiça.

FOTO: REPRODUÇÃO