Polícia prende homem com mandado de prisão por homicídio cometido em 2004 em Tibau. A prisão de Francisco Suelho Barreto Bezerra aconteceu nesta sexta-feira (13), em Mossoró. Ele é acusado de ter matado, a pauladas, no ano de 2004, Assis Pereira da Silva, em Tibau, durante uma bebedeira. De acordo com a investigação, ficou constatado que Suelho matou a vítima e depois ligou para Polícia Militar, informando que a encontrou morta. No entanto, ele caiu em contradição durante seu depoimento e chegou a ser preso em flagrante, mas acabou sendo liberado posteriormente.

FOTO: REPRODUÇÃO