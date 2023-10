Ex-gerente de estabelecimento bancário de Umarizal é presa por enganar e desviar dinheiro de idosos. De acordo com o delegado Matheus Ramalho, titular da delegacia de Umarizal, uma mulher identificada como Cristiana Costa Filgueira teria se aproveitado de uma relação de confiança que criou com pessoas idosas e realizou diversos empréstimos em nomes desses, além de desviar valores referentes a pensões e aposentadoria das vítimas para sua conta e contas de seus familiares. Ela foi autuada por furto qualificado mediante fraude e por estelionato contra idosos. Ainda segundo o delegado, vítimas ainda estão sendo ouvidas e o prejuízo à população já gira em torno de R$ 400 mil.

Policiais civis da 73ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Umarizal) prendeu, nesta sexta-feira (13), uma mulher identificada como Cristiana Costa Filgueira, suspeita por furto qualificado mediante fraude e por estelionato contra idosos do município.

De acordo com as investigações, nos últimos meses a mulher, que é ex-gerente de uma instituição financeira do município, teria desviado cerca de R$ 100 mil de aposentados e pensionistas.

De acordo com o delegado Matheus Ramalho, a suspeita teria se aproveitado de uma relação de confiança que criou com pessoas idosas e realizou diversos empréstimos em nomes desses, além de desviar valores referentes a pensões e aposentadoria das vítimas para sua conta e contas de seus familiares.

No momento da prisão, Cristiana foi encontrada com três aparelhos celulares, um notebook, 45 cartões, bem como diversos extratos de transferências bancárias e anotações sobre contabilidade.

Ainda segundo o delegado, algumas vítimas ainda estão comparecendo à delegacia para denunciar a suspeita e prestar depoimento sobre o caso. Até o momento, o prejuízo para a população do município já gira em torno de R$ 400 mil.

Após ser ouvida pelo delegado, a mulher foi encaminhada para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.