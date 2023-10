Equipe da Secretaria de Infraestrutura fiscaliza obras do complexo esportivo do Santa Delmira. O projeto da Clístenis Juny de Souza Alves consiste em 8 mil m² quadrados de área construída, com duas quadras transversais em único espaço, ou seja, multiuso, possibilitando a prática do basquete olímpico e tradicional. Um campo de futebol, passeio para caminhada, área infantil e academia da terceira idade também estão sendo erguidos no local. As obras foram retomadas após a contratação de uma nova empresa para execução do projeto.

Retomadas após a contratação de uma nova empresa para execução do projeto, as obras do complexo esportivo do Santa Delmira, a “Praça do Basquete”, seguem avançando. Na tarde desta quarta-feira (11), a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura visitou o local, fiscalizando o andamento dos serviços.

O projeto da Clístenis Juny de Souza Alves consiste em 8 mil m² quadrados de área construída, com duas quadras transversais em único espaço, ou seja, multiuso, possibilitando a prática do basquete olímpico e tradicional. Um campo de futebol, passeio para caminhada, área infantil e academia da terceira idade também estão sendo erguidos no local.

“É uma obra que foi retomada e agora está acelerada. Estamos observando, acompanhando o andamento para entregar esse espaço que a população utiliza até com projetos sociais. Aqui não é só uma praça importante, é um complexo esportivo, com um campo também de futebol, uma quadra de basquete muito moderna, com quatro tabelas. A gente trouxe o que é de mais moderno para cá”, explicou o secretário de Infraestrutura, Rodrigo Lima.

Moradora da região, Soleide da Silva comemora o avanço da obra. “Vai melhorar até o movimento do comércio da minha filha aqui. Estou achando muito bom, porque está terminando. A Prefeitura tem feito muitas coisas para nós, e vai fazer mais”, ressaltou.

O prefeito Allyson Bezerra acompanhou o andamento dos serviços na tarde desta quarta-feira (11). “É importante pontuar que nós vamos estar entregando, além de equipamentos para as crianças, para os idosos, também um campo de futebol, a quadra de basquete mais moderna do estado do Rio Grande do Norte, que vai atender toda a comunidade e vai atender também projetos sociais, que são desenvolvidos aqui por comunitários, atender toda uma juventude que gosta de esporte”, afirmou, complementando:

“A gente está construindo aqui todo esse complexo esportivo, que vai muito além de uma praça, muito além de quadras, é um complexo esportivo para a comunidade do Santa Delmira e para toda a região, para toda a cidade de Mossoró. As obras estão acontecendo e a gente está fiscalizando, e constatando realmente a qualidade dos serviços que aqui estão sendo feitos”, finalizou o gestor.