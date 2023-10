ITEP registra três assassinatos na noite desta sexta-feira, na região de Mossoró

Na comunidade de Boqueirão, em Felipe Guerra, foram mortos Luciano Severino da Silva, de 44 anos, e Davi Severiano Martins da Silva, de 16 anos. Já na Vila Brasília, da Serra do Mel, foi assassinado, também à tiros, Roberto José de Oliveira, de 27 anos. A polícia não tem informações sobre os assassinos e pouco se sabe sobre as vítimas.

A Coordenação Regional do Instituto Técnico-cientifico de Polícia (ITEP), com sede em Mossoró-RN, registrou três assassinatos na noite desta sexta-feira, dia 13.

O primeiro caso foi registrado na comunidade de Boqueirão, no município de Felipe Guerra, perto da cidade de Apodi, no Oeste do Rio Grande do Norte.

Na ocasião, foram executados a tiros, Luciano Severino da Silva, de 44 anos, e Davi Severino Martins da Silva, de 16 anos. Eles foram mortos numa área cercada.

Não se tem informações a respeito dos assassinos e sobre as vítimas sabe-se apenas que são do Estado da Paraíba.

O terceiro assassinato aconteceu na Vila Brasília, do município de Serra do Mel. A vítima é Roberto José de Oliveira, de 27 anos, que também foi morto a tiros.

Assim como o caso de Felipe Guerra, este de Serra do Mel também não se tem conhecimento de quem teria cometido o crime. Pouco se sabe também sobre a vítima.

Os três corpos foram removidos para exames na sede do ITEP, em Mossoró. Os casos serão investigados respectivamente pelas delegacias de Polícia Civil de Apodi e Serra do Mel. Nos dois casos, a Polícia deve começar a investigar conhecendo a história das vítimas, objetivando chegar aos assassinos.