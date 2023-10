Jovem perde controle de moto e morre ao cair em balde de salina em Grossos

A vítima foi identificada como Erialdo Junior, mais conhecido como “Juninho”, que residia em Grossos. De acordo com informações do Sargento William da Policia Militar de Grossos, tudo indica que a vítima retornava para casa, quando perdeu o controle da motocicleta em uma curva na Litorânea Dehon Caenga, trecho que liga a Prainha em Grossos a comunidade rural de Barra, e caiu dentro do balde de sal de uma Salina. Uma ambulância do Hospital Flaviana Jacinta de Grossos foi acionada ao local, mas o jovem já estava sem vida. A policia Militar isolou o local e aguarda a cheda do ITEP para a remoção do corpo.