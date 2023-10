Município de Serra do Mel celebra o "Dia do Colono"

No dia 14 de outubro de 1972, um capítulo significativo da história de Serra do Mel foi escrito. Segundo o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (foto), naquela data, o desmatamento de uma vasta área deu início ao projeto de colonização da região, que mais tarde se tornaria um marco na vida dos moradores. Com o passar dos anos, esse evento deu origem ao que agora é carinhosamente conhecido como o "Dia do Colono”. É o que se comemora atualmente, quando a Serra do Mel já tem quase 12 mil habitantes.

De acordo com informações históricas, o desmatamento foi o ponto de partida para o desenvolvimento da agricultura e da comunidade local.

Os próprios moradores da cidade popularizaram essa data, reconhecendo-a como uma celebração de seu compromisso e dedicação à terra.

Em 2002, a Lei Municipal 160/2002, de autoria do vereador Luiz Rocha e sancionada pelo prefeito da época, José Cortez Pereira, oficializou o "Dia do Colono" na cidade de Serra do Mel.

A data passou a ser um dia dedicado a homenagear os agricultores e todos os que contribuem para o crescimento e prosperidade da região.

Hoje, o "Dia do Colono" é uma ocasião para reconhecer o valor daqueles que escolheram viver da terra, cultivando culturas e cuidando dos rebanhos. O prefeito Josivan Bibiano de Azevedo e a administração municipal de Serra do Mel aproveitam essa data para expressar sua profunda gratidão e compromisso em apoiar a comunidade agrícola.

Em tempos de mudanças e desafios, os colonos continuam a ser a força motriz da cidade, moldando seu presente e semeando as bases de um futuro mais próspero.

Neste "Dia do Colono", Serra do Mel celebra a dedicação, o trabalho árduo e o espírito empreendedor de seus colonos, a essência do desenvolvimento e crescimento da cidade.

A data é uma homenagem à história e ao comprometimento dos colonos que ajudaram a transformar Serra do Mel em um lugar de oportunidades e progresso.