Governadora anuncia promoção de professores e novo concurso para a rede estadual

A governadora Fátima Bezerra celebrou o Dia do Professor e da Professora de uma forma bastante especial, usando a data para fazer dois anúncios importantes para a categoria no Rio Grande do Norte.

O primeiro anúncio é que o Governo do Estado está implementando a promoção vertical de 1300 profissionais da educação estadual. As promoções de nível representam um investimento de cerca de R$ 10 milhões por mês.

“São profissionais que fizeram a sua qualificação e merecidamente têm agora o seu direito assegurado e respeitado de valorização salarial e profissional”, disse a governadora, saudando todos os colegas neste 15 de outubro.

O segundo anúncio é a realização de concurso público para professor. Neste caso, a professora Fátima Bezerra aproveitou a data para assinar a autorização para sua realização do concurso públicos. Serão novas vagas para a rede estadual de ensino. Segundo a governadora, a chegada dos novos profissionais irá colaborar para a melhoria da qualidade do ensino da rede estadual de educação.

Quanto a data e a quantidade de vagas, serão alvos de estudos por parte da Secretaria Estadual de Educação e Também do setor jurídico e financeiro da instância do Governo do Estado, devendo ser anunciado até o final do ano.

Nesta segunda-feira, 16, a governadora Fátima Bezerra, deputados estaduais e federais vão receber o ministro Chefe da Casa Civil, Rui Costa, para o lançamento oficial das obras do Novo Pac, no Rio Grande do Norte.

Todas as solicitações apresentadas pelo Governo do Rio Grande do Norte foram atendidas pelo Governo Federal, o que representa uma conquista significativa para o nosso estado.

Na ocasião, serão detalhadas as obras prioritárias que vão dinamizar a infraestrutura do estado e os investimentos federais previstos.

O evento será transmitido, ao vivo, por meio do link - Lançamento do Novo PAC no RN.

AGENDA DO MINISTRO

9h30 - Visita à obra da BR 304

10h30 - Coletiva na Escola de Governo

11:00 - Lançamento do PAC na Escola de Governo

SERVIÇO

O QUÊ: Lançamento do Novo PAC no Rio Grande do Norte pelo ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa.

QUANDO: segunda-feira (16), às 11h.

ONDE: Auditório Master da Escola de Governo, no Centro Administrativo.

Natal, 15 de outubro de 2022.