Governo sanciona lei que institui o “Dia Estadual da Educação Popular” no calendário oficial do RN. A sanção da lei, de autoria da deputada Isolda Dantas, coincide com a aproximação do Dia do Professor e celebra o aniversário do educador, Paulo Freire, em 19 de setembro. “A educação é a base do progresso da nossa sociedade, e ao estabelecer o ‘Dia Estadual da Educação Popular’, estamos reafirmando nossa dedicação à causa da aprendizagem e educação acessível e libertadora para todas e todos”, diz a deputada.

FOTO: CEDIDA