Após discussão por causa de troco, mulher fere 6 pessoas com um punhal, em Governador Dix-sept Rosado. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (15), em um bar localizado no bairro Campestre. De acordo com o delegado Luís Antônio, Betânia Maria de Souza Silva e William Freitas de Souza estavam em uma festa, quando se envolveram em uma discussão com o proprietário do bar, por conta do troco de umas cervejas. A mulher foi retirada do local por seguranças, mas voltou pouco tempo depois. Na sequência, ela recebeu um punhal das mãos de Willian e saiu desferindo golpes nas pessoas que passavam à sua frente. Seis ficaram feridas. Duas delas precisaram passar por cirurgia no HRTM, em Mossoró. A dupla foi presa.

