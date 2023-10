Outubro Rosa: Liga Mossoroense realiza mutirão de consultas e mamografias

Serão 30 mamografias por dia, destinado a mulheres com 40 anos ou mais. 200 delas pelo programa “Américas Amigas” para pessoas com qualquer cartão de benefício do Governo Federal e 400 pelo SUS, sendo necessário apenas RG, CPF e comprovante de residência para a realização do exame. Agendamentos também podem ser feitos através do contato (84) 9 87440308.

Dentro da programação da campanha Outubro Rosa, a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer – LMECC, disponibiliza exames de mamografias durante todo esse mês.

Serão 30 por dia, destinado a mulheres com 40 anos ou mais. 200 delas pelo programa “Américas Amigas” para pessoas com qualquer cartão de benefício do Governo Federal e 400 pelo SUS, sendo necessário apenas RG, CPF e comprovante de

residência para a realização do exame.



Agendamentos também podem ser feitos através do contato (84) 9 87440308.



Confira a programação na unidade Casa de Saúde Santa Luzia para esta semana.



Quarta (18) – Mutirão de consultas com o mastologista dr. Allison Lustosa, a partir das 10h. Para mulheres com 40 anos ou mais sendo necessário exames do último ano. Bate papo com a fisioterapeuta Beatriz Ferreira, às 09h.



Sexta (20) – Momento de Beleza com maquiagens e cortes por Ana Elisa Gadelha e Jéssica Diniz(manhã e tarde). Bate papo com a enfermeira Jéssica Saraiva sobre autoestima e exposição de lenços, 09h.



A Terapeuta Integrativa Ana Paula Costa fará ações durante toda manhã.