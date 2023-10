Confira os endereços e contatos das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher no RN. As unidades realizam ações de prevenção, proteção e investigação dos crimes de violência doméstica e violência sexual contra as mulheres. Nesta segunda-feira (16) a polícia civil divulgou os endereços e contatos atualizados destas delegacias do estado, para facilitar o acesso da população a esse atendimento. Em Mossoró, a DEAM está localizada na Rua Julita G. Sena, 241, no bairro Nova Betânia; confira onde ficam as outras.

FOTO: REPRODUÇÃO