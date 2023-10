Detran/RN realiza leilões online com 129 lotes de veículos destinados a circulação e para sucata. Os leilões serão realizados na quarta-feira (18), a partir das 10h, no site da Lance Certo Leilões. Os lotes compreendem veículos destinados ao uso de sucata, sendo estes somente permitidos lances emitidos por empresas devidamente credenciadas pelo Detran, e outros lotes voltados à circulação, compostos por motocicletas e automóveis de passeio. Os interessados em participar devem fazer o cadastro no site do Lance Certo Leilões, para só então conseguir dar lances nos itens desejados; veja os locais onde os lotes podem ser visitados.

Dois novos leilões online serão realizados pelo Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran), nesta quarta-feira (18), a partir das 10h, no site da Lance Certo Leilões (https://www.lancecertoleiloes.com.br).

Os lotes compreendem veículos destinados ao uso de sucata, sendo estes somente permitidos lances emitidos por empresas devidamente credenciadas pelo Detran, e outros lotes voltados à circulação, compostos por motocicletas e automóveis de passeio.

No total, são 58 itens destinados à sucata, com lances iniciais de R$ 100,00. Neste caso, os lotes podem ser visitados nesta segunda-feira (16) e terça-feira (17), no horário das 9h às 17h, na 9ª Delegacia Regional de Santa Cruz/RN, situada na Rua Joaquim Rogério, 270.

As sucatas indicam veículos não recuperáveis, sem direito à documentação, que não poderão ter os motores instalados e regularizados em outros veículos, sendo passíveis somente de desmanche para reutilização de peças e reciclagem de materiais.

Já em relação aos automóveis de circulação, serão leiloados 71 veículos com lances iniciais de R$ 300 para motocicletas e R$ 1.000,00 para automóveis de passeio. Os interessados podem visitar esses itens hoje (16) e amanhã (17), no horário das 8h às 16h, no pátio do Detran que fica na cidade de São Gonçalo do Amarante, mais precisamente na Av. Ruy Pereira Dos Santos, 2565, bairro Olho D’agua.

É importante lembrar que para participar do leilão online do Detran é preciso que o interessado faça o cadastro no site do Lance Certo Leilões, pois somente com cadastro feito e aprovado pela comissão é que o cidadão pode participar fazendo suas propostas de compra a partir do lance inicial do lote, que é informado no sistema de arremates.

Os editais e todas as informações do leilão, inclusive a relação completa dos carros e motocicletas com imagens e as especificações de marca, placa, ano de fabricação e valor inicial do bem podem ser conferidas clicando no link: AQUI (sucatas) e AQUI (veículos). Para mais informações são disponibilizados os telefones (84) 99865-2897; (84) 3223-4146 e o e-mail leilao@detran.rn.gov.br.