Do BH às Barrocas: Av. Alberto Maranhão receberá obras de recapeamento asfáltico em toda sua extensão. Os serviços, que fazem parte do programa “Mossoró Realiza”, começaram no mês de setembro e já trazem reflexos positivos para a população e condutores que transitam diariamente na via, uma das mais importantes da cidade. O recapeamento consiste na aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sobre pavimento, incluindo a substituição do solo, quando necessário, e a utilização também de geogrelha, material que assegura resistência à tração, reforçando a estrutura do solo. “Isso aqui permite que passem por essa avenida caminhões, carretas, veículos de grande porte, tudo isso para dar mais resistência”, disse o prefeito Allyson Bezerra, durante visita às obras.

FOTO: WALMIR ALVES