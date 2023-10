Idoso de 62 anos é preso por tráfico de drogas no Forno Velho, em Mossoró. As diligências ocorreram nesta segunda-feira (16), após uma denúncia sobre um possível ponto de drogas no município. Ao chegar no local, foi encontrada na posse do suspeito e posteriormente apreendida uma vasta quantidade de drogas fracionadas, além de entorpecentes que ainda seriam separados, duas balanças de precisão e dinheiro fracionado, o que configura crime de tráfico de drogas. Na delegacia, o homem assumiu que os entorpecentes eram de sua propriedade e que ele mesmo era responsável por fazer a comercialização.

FOTO: DIVULGAÇÃO