“Veio como um anjo e foi como um anjo”, diz pai do pequeno Nicollas da Silva. O menino, de apenas 8 anos, entrou em óbito às 7h30 desta terça-feira (17), na UTI pediátrica do Hospital Wilson Rosado, em Mossoró. Nicollas da Silva Laurentino foi vítima de afogamento, na quinta-feira, dia 12 de outubro, em uma das piscinas do Clube da Caixa, localizado no Alto de São Manoel. A informação sobre a morte foi confirmada pelo pai da criança, que também informou que o filho havia sofrido três paradas cardíacas nesta segunda-feira (16) e que vinha sofrendo muito.

FOTO: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS