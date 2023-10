Motorista de ônibus escolar é executado com dez tiros na zona rural de Governador Dix-sept Rosado. Francisco Deusivan foi encontrado morto, próximo a sua motocicleta, na região do Sítio Lorena. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (16). De acordo com o delegado Renato Oliveira, que esteve no local, o crime foi uma clara execução. O assassino teria descarregado um revólver calibre .38 contra a vítima, recarregado e efetuados novos disparos, totalizando dez tiros. Ainda segundo o delegado, as informações colhidas com pessoas que conheciam a vítima apontam que se tratava de uma pessoa boa, sem envolvimento com ilícitos. O caso será investigado pela delegacia do município.

FOTO: REPRODUÇÃO