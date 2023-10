Ministro garante conclusão da duplicação da Reta Tabajara até dezembro de 2023. Em evento para apresentação do Novo PAC no estado, o ministro dos Transportes, Renan Filho, garantiu a entrega do trecho final contratado e o lançamento de um edital para contratação de novas obras. “Agora estamos falando da entrega, diferentemente de falar do reinício da obra. Vamos fazer uma entrega muito importante este ano e vamos ficar para o ano que vem só com os viadutos remanescentes e com a travessia de Macaíba, o que será um grande avanço para o Rio Grande do Norte, já com recursos garantidos, diferentemente do passado”, disse Renan Filho.

Por meio do Ministério dos Transportes, o Governo Federal chegará até o fim do ano com 10 quilômetros duplicados da Reta Tabajara, na BR-304/RN, uma das principais obras de mobilidade urbana no Rio Grande do Norte.

A duplicação e a adequação viária da Reta Tabajara vão beneficiar cerca de 1,5 milhão de habitantes na capital do estado e nos municípios de Macaíba, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante.

As obras foram detalhadas no evento organizado pela Casa Civil, responsável pela coordenação do Novo PAC, em Natal (RN), com a presença do ministro Rui Costa e da governadora potiguar, Fátima Bezerra, além de parlamentares e representantes da sociedade civil.

Quais são as obras na Reta Tabajara?

• Estão previstos no PAC R$ 1,7 bilhão de investimentos federais em infraestrutura viária nos próximos quatro anos no Rio Grande do Norte;

• Somente em 2023, o Ministério dos Transportes vai aportar no estado cerca de R$ 520 milhões, mais de cinco vezes o valor pago no ano passado;

• Executadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), as obras em andamento englobam serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, viadutos e interseções, além de restauração da pista antiga;

• A atual gestão vai entregar, no total, 10 quilômetros de duplicação, encerrando o atual contrato;

• Vem mais obra por aí: nos próximos meses, serão investidos mais R$ 180 milhões executar a duplicação da travessia de Macaíba, vias marginais (10 km), além do viaduto de acesso ao Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, ciclovia e passarelas.

“O Novo PAC vai ajudar muito nas obras que se arrastavam a anos possam andar. O PAC é um instrumento fundamental para ajudar na capacidade de investimentos dos municípios brasileiros. Com os recursos que o presidente Lula garantiu ao ministério, certamente vamos fazer cinco vezes mais entregas para o Rio Grande do Norte”, acrescentou o ministro dos Transportes

Mais investimentos

Entre as obras prioritárias do Novo PAC, acompanhadas pelo Ministério dos Transportes, estão a construção do viaduto do Gancho, na travessia urbana de Natal (BR-406/RN) e do trecho da BR-437/RN, do entroncamento com a BR-405/RN até a divisa com o Ceará, além da construção da BR-104/RN.

Outro projeto prioritário é a duplicação de três trechos da BR-304: Reta Tabajara; de Mossoró ao entroncamento RN-016; e do entroncamento com a RN-120 até a BR-226. O Novo PAC prevê ainda a realização do estudo de viabilidade para o transporte ferroviário de Natal.

“O presidente Lula, ao fazer o PAC, junta várias ações numa só ação que busca gerar emprego, gerar renda, capacitar e melhorar a vida das pessoas”, disse o ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante a cerimônia.