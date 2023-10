Jovem é assassinado a tiros na frente de casa no Bairro Estreito, em Mossoró . O crime aconteceu por volta das 7h15 desta quarta-feira (18). A vítima foi identificada como Lucas Mateus Moura de Freitas. De acordo com informações da polícia militar, ele estava na frente de casa, quando foi surpreendido e alvejado a tiros. O suspeito fugiu em seguida, com destino ignorado. A PM isola o local do crime e aguarda a chegada do Itep e da Polícia Civil para iniciar as investigações.

FOTO: REPRODUÇÃO