Transposição do rio São Francisco será tema de audiência pública na ALRN

O projeto de transposição do rio São Francisco será tema de mais uma audiência pública. Dessa vez a Assembleia Legislativa vai promover o debate, a partir da proposição do deputado Neilton Diógenes (PL). O evento será na próxima quinta-feira (19), às 14h, no auditório do campus do IFRN, em Apodi.

“O projeto de transposição do rio São Francisco é essencial para toda nossa região Nordeste e, em especial, para o Rio Grande do Norte. Isso é senso comum. Mas precisamos ampliar o debate analisando a ótica também da integração com o perímetro irrigado à microrregião da Chapada do Apodi”, destacou o deputado.

Neilton Diógenes lembra que as bacias e os projetos hídricos do Rio Grande do Norte não podem ser tratados de forma individualizada, mas sempre observando o contexto do cenário macro.

O debate reunirá representantes da Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, órgãos federais envolvidos com o projeto da transposição, gestores públicos municipais, legisladores municipais e dirigentes de associações envolvidas com o agronegócio no Estado potiguar.