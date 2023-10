"Dia D de Multivacinação" acontece neste sábado (21) e Mossoró; confira horários e locais

A campanha é voltada para crianças e adolescentes com até 15 anos. A ação será realizada no fim de semana para ampliar o acesso do público aos imunizantes, promovendo atualização dos cartões de vacinas. Além disso, consequentemente, aumenta os índices de cobertura vacinal no município. Também neste final de semana a coordenação do Programa de Imunizações do município estará disponibilizando a vacina meningocócica C para os profissionais da Saúde e da Educação que ainda não receberam a dose do imunizante; confira os pontos de vacinação.