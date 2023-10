Programa Mulher Trabalhadora: lei potiguar impulsiona mulheres no mercado de trabalho. De autoria da deputada Isolda Dantas, a nova lei foi sancionada pela governadora Fátima Bezerra, na semana passada. Na prática, a lei estabelece que o governo iguale as oportunidades entre homens e mulheres quando se trata de encaminhar candidatos para vagas de empregos. O Programa também vai ajudar as mulheres a entenderem melhor o mercado de trabalho; auxiliar para que elas acessem políticas públicas; reforçar a independência financeira, visando principalmente, a autonomia econômica necessária para romper com o ciclo de violência doméstica.

Na última semana, a governadora Fátima sancionou uma nova lei de autoria da deputada Isolda Dantas (PT/RN) para facilitar a vida das mulheres na busca por empregos no Rio Grande do Norte.

O Programa Mulher Trabalhadora, foca em garantir ordeiras de emprego às mulheres na busca de igualdade de oportunidade no mercado de trabalho local.

Na prática, a lei estabelece que o governo iguale as oportunidades entre homens e mulheres quando se trata de encaminhar candidatos para vagas de empregos.

O Programa também vai ajudar as mulheres a entenderem melhor o mercado de trabalho; auxiliar para que elas acessem políticas públicas; reforçar a independência financeira, visando principalmente, a autonomia econômica necessária para romper com o ciclo de violência doméstica.

A deputada Isolda Dantas também garantiu que pelo menos 50% das vagas em programas de capacitação e cursos serão destinadas às mulheres.

“A luta por uma sociedade mais justa sempre foi prioridade na minha trajetória, autonomia para as mulheres é fundamental. No parlamento sigo com esse compromisso. Com mais este passo dado, batalharemos para que a lei se concretize tornando o mercado de trabalho mais igualitário e acolhedor para as mulheres, abrindo portas no Estado”, afirmou a parlamentar.

Atrelado à segurança da lei aprovada e sancionada, também deve ficar disponível o aplicativo “Mulher Trabalhadora”. Ele será de fácil acesso no celular e trará informações sobre postos de trabalho, para tirar a Carteira de Trabalho, instruções ao seguro desemprego e muito mais.