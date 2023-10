Idosa vítima de maus-tratos por parte da filha e do genro é resgatada em Mossoró. O resgate foi feito nesta quinta-feira (18), pela equipe da Deam de Pau dos Ferros. Os policiais chegaram ao local, uma residência no bairro Santa Delmira, através de uma denúncia realizada por meio do Disk 100. A vítima, uma idosa de 69 anos, relatou aos policiais episódios de violência física, psicológica e moral que teria sofrido, e pediu para ser retirada da residência. Os maus-tratos teriam sido praticados por sua filha e pelo seu genro. A mulher foi levada para uma Casa Abrigo em Pau dos Ferros. As investigações serão conduzidas pela DEAM/Mossoró.

FOTO: REPRODUÇÃO