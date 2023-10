Polícia investiga homicídio no bairro Nordeste, município de Areia Branca. O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira (19), com marcas compatíveis com perfurações por disparos de arma de fogo. A polícia militar foi acionada por um popular, que passou pelo local, conhecido como Paredões da Norsal, e avistou o corpo. De acordo com o delegado Raphael Laboissière, as informações ainda são poucas sobre o caso. Com a vítima, foi encontrado um comprovante de inscrição no CPF, em nome de Cícero Lucas da Fonseca.

FOTO: CEDIDA