Com auxílio de cães detectores PF apreende maconha enviada via Correios para o RN. A apreensão aconteceu nesta quarta-feira (18), no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas da Zona Oeste de Natal. Remetida a partir de duas cidades das regiões Sul e Sudeste do país, o entorpecente chegou ao RN através de encomendas endereçadas para destinatários em Caicó e Natal. A droga foi encontrada graças ao trabalho do trio de cães detectores, Ice, Iron e Kiara, da PF.

FOTO: DIVULGAÇÃO