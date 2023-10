Estudantes de Tibau representam o município na XIII Feira de Ciências do Semiárido Potiguar

Sete alunos das escolas Sagrado Coração de Jesus e Rui Barbosa da cidade de Tibau, participaram na manhã desta quinta-feira (19) da XIII Feira de Ciências do Semiárido Potiguar em Mossoró.

A feira faz parte do Programa Ciência para Todos no Semiárido Potiguar e fruto de uma parceria entre a Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa), a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (Uern) e a Secretaria do Estado de Educação e Cultura do Rio Grande do Norte,desenvolvido desde o ano de 2010.



Segundo a professora Maiane Silva, os alunos retornarão renovados , com um olhar diversificado. "Eu vejo neles, uma transformação do conteúdo a sua colocação na sociedade, sem sombra de dúvidas eles passam pelo processo e se envolvem, a diferença é surreal, considerando que eu sou suspeita a falar, por também ser alvo do processo na minha vida educacional, e hoje está semeando os bons frutos da vida pedagógica.”, disse a professora.



Um total de quatro projetos participam da feira, uma das premiações é uma credencial para São Paulo e também outras feiras de ciências.