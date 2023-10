Prefeito Dr. Artur Vale cumpre compromisso com o Sítio Canudos e inicia extensão de adutora

Há um mês, depois de convocar reunião com as famílias para discutir o problema do abastecimento de água, Dr. Artur Vale já começou a executar a obra de extensão da adutora, assegurando o compromisso firmado com os moradores. Dr. Artur Vale está investindo cerca de R$ 50 mil em recursos próprios do Município para melhorar o abastecimento e levar água para mais de 100 famílias do Sítio Canudos. Além da implantação de 1.200 metros de tubulação, a Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado também vai instalar uma nova bomba para levar água do rio até a caixa d’água da comunidade.