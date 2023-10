"Atestamos aqui na fábrica da Guararapes a eficácia e importância do Proedi”, diz Fátima. Nesta quinta-feira (19), a governadora do RN visitou a Unidade da Grande Natal, a convite do novo CEO, André Farber. A Guararapes é uma das 242 empresas que recebem incentivos fiscais do Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial (Proedi). Em janeiro deste ano, a Guararapes Confecções divulgou comunicado confirmando o fechamento da fábrica em Fortaleza para centralizar a produção fabril no Rio Grande do Norte. Atualmente, o parque fabril da Grande Natal produz, em média, 100 mil peças de confecção por dia, emprega 7 mil pessoas na linha de produção, 70 das quais mulheres, e mais 2 mil na área de distribuição. “Com o Proedi viramos a página dos empregos que estavam indo embora do nosso Estado”, disse a governadora.

A convite do novo diretor executivo (CEO) do Grupo Guararapes, André Farber, a governadora Fátima Bezerra visitou nesta quinta-feira (19) o parque fabril da Grande Natal, onde são produzidas, em média, 100 mil peças de confecção por dia, emprega 7 mil pessoas na linha de produção, 70 das quais mulheres, e mais 2 mil na área de distribuição.

Em janeiro deste ano, a Guararapes Confecções divulgou comunicado confirmando o fechamento da fábrica em Fortaleza para centralizar a produção fabril no Rio Grande do Norte.

Fundada pelo empresário Nevaldo Rocha há 75 anos, a Guararapes é uma das 242 empresas que recebem incentivos fiscais do Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial (Proedi). O programa vincula os benefícios à localização geográfica do empreendimento e ao número de empregos diretos gerados.

"Atestamos aqui na fábrica da Guararapes a eficácia e importância do Proedi com a modernização da política de incentivos fiscais que fizemos no primeiro mandato. O Proedi tem um papel estruturante, não só na manutenção dos investimentos, mas na ampliação desses investimentos. Sem dúvida, a Guararapes é uma das maiores empresas do Rio Grande do Norte e do Brasil. Só aqui são nove mil empregos diretos sem contar o complexo como todo, incluindo as lojas e as oficinas de costuras”, afirmou a governadora.

“Com o Proedi viramos a página dos empregos que estavam indo embora do nosso Estado. Os empregos não só permaneceram, como estamos ampliando cada vez mais as oportunidades”, reforçou.

Paulistano, 48 anos de idade, graduado em Engenharia Química pela Unicamp, com experiência na área do varejo, de negócios digitais e de expansão dos negócios, André Farber, ex-Dafiti e Boticário, assumiu o cargo em maio deste ano, substituindo Oswaldo Nunes, que se aposentou após 50 anos de dedicação ao Grupo Guararapes.

"Foi muito bom recebermos a governadora Fátima Bezerra em nossa fábrica, já que temos uma parceria de longa data com o Estado. É um trabalho de muitas mãos, que geram 9 mil empregos, com uma cadeia têxtil muito integrada, então é bom poder mostrar esse trabalho, contar com a troca de ideias para que a gente continue gerando cada vez mais oportunidades para o povo potiguar", disse o CEO da Guararapes.

No almoço com a diretoria da empresa, a governadora falou dos projetos em andamento que vão impulsionar ainda mais o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Norte, como os da energia eólica offshore (no mar) e produção de oxigênio verde.

E destacou a importância do Programa de Interiorização da Indústria Têxtil (Pró-Sertão) para o setor. O número de oficinas de costura saltou de 53 em 2019 para as atuais 124, espalhadas em 35 municípios, com 4 mil empregos gerados.

Parceria que envolve Senai, Sebrae, Federação das Indústrias (Fiern) e Governo do Estado, o Pró-Sertão foca a geração de emprego e renda em municípios situados em regiões de baixo desenvolvimento econômico e social. É uma ponte entre grandes empresas âncoras do programa, como a Guararapes, e as micro e pequenas empresas localizadas no interior do Estado.

Acompanharam a governadora os secretários Jaime Calado (Sedec) e Carlos Eduardo Xavier (Sefaz), o adjunto da Sedec, Silvio Torquato; o líder do Governo na Assembleia Legislativa, Francisco Medeiros, e a diretora do Sistema Nacional de Emprego (SINE/RN), Joana D'Arc Dantas.