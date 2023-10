Populares encontram corpo de homem boiando no Rio Mossoró, próximo a ponte de ferro. O caso aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (20). A polícia militar foi acionada por um popular que passava pelo local, no Alto da Conceição, e avistou o corpo. Uma guarnição foi averiguar a informação e confirmou a veracidade, acionando o Itep e a polícia civil. O corpo de bombeiros militar também foi acionado, para fazer a retirada do corpo da água. O homem será levado para a sede do Itep, onde passará por exame de necropsia, para determinar a causa da morte.

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta sexta-feira (20), nas águas do Rio Mossoró. O corpo foi encontrado em uma das margens, próximo à ponte férrea do município, no Alto da Conceição.

A polícia militar foi acionada por um popular que passava pelo local e avistou o corpo. Uma guarnição foi averiguar a informação e confirmou a veracidade, acionando o Itep e a polícia civil.

De acordo com o sargento Madson, da polícia militar, familiares do homem também estiveram no local e o identificaram, mas seu nome ainda não foi divulgado.

O corpo de bombeiros militar também foi acionado, para fazer a retirada do corpo da água. O homem será levado para a sede do Itep, onde passará por exame de necropsia, para determinar a causa da morte.