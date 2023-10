Ministra da Saúde inaugura Policlínica do Seridó; unidade teve recurso indicado por Jean-Paul Prates

Parte dos recursos destinados à Policlínica do Seridó foram provenientes do Mandato do Senador Jean-Paul Prates. No período de 2019 a 2022 foram repassados R$ 1,7 milhões para Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP). A Policlínica do Seridó beneficiará mais de 300 mil usuários do SUS de municípios da 4ª Região de Saúde, em todo o Seridó, que necessitem de cuidados médicos e avaliação de especialistas, ofertando cerca de 3.000 consultas/mês.

A ministra da Saúde Nísia Trindade inaugura nesta sexta-feira (20), na cidade de Caicó, a Policlínica do Seridó, no bairro Salviano Santos. O evento também contará com a presença da Governadora Fátima Bezerra.



A Policlínica do Seridó é o primeiro fruto direto da política de regionalização da saúde pública no Rio Grande do Norte através dos Consórcios Interfederativos de Saúde (CIS) entre as gestões estadual e municipais. Terá sede em Caicó, e beneficiará mais de 300 mil usuários do SUS de municípios da 4ª Região de Saúde, em todo o Seridó, que necessitem de cuidados médicos e avaliação de especialistas, ofertando cerca de 3.000 consultas/mês.



A Policlínica é responsável por oferecer diversas especialidades médicas como: psiquiatria, oftalmologia, cardiologia, neurologia, neuropediatria, endocrinologia, reumatologia, cirurgia vascular, angiologia, nutrição, psicologia e fisioterapia, além dos exames de ecocardiograma,Holter, MAPA e ultrassonografia com Doppler Venoso.