Procon RN alerta sobre tentativa de golpe com notificações falsas enviadas por e-mail

O órgão esclarece que recentemente tem observado a circulação de “notificações fakes", por meio de e-mails que se fazem passar pelo Procon RN e ressalta que não encaminha notificação via e-mail. O Procon orienta a todos os fornecedores que receberem esse tipo de notificação por e-mail a procurarem a delegacia mais próxima para o registro de boletim de ocorrência.

O Procon RN (Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio Grande do Norte) se pronunciou por meio de nota nesta sexta-feira (20), para esclarecer sobre tentativa de golpes utilizando notificações falsas enviadas por e-mail.



"Esclarecemos que essas notificações não são originárias de e-mails institucionais do Procon RN e, muito provavelmente, tratam-se de tentativas de golpe. Portanto, alertamos a todos os fornecedores que receberem esse tipo de notificação por e-mail a procurarem a delegacia mais próxima para o registro de boletim de ocorrência, a fim de que as autoridades competentes possam tomar as medidas cabíveis", disse a nota.

O Procon RN tomou a iniciativa de acionar a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) e a ProconsBrasil, buscando providências a nível nacional. Essa ação é motivada pelo fato de que essa problemática não está restrita apenas ao estado do Rio Grande do Norte, mas afeta também diversos outros estados brasileiros.



"Reforçamos a importância da segurança digital e da verificação cuidadosa das fontes de comunicação. Caso haja dúvidas sobre a veracidade de qualquer notificação supostamente enviada pelo Procon RN, recomendamos que os consumidores entrem em contato conosco por meio dos canais oficiais de atendimento, como o nosso site www.semjidh.rn.gov.br e nossas redes sociais (@semjidhrn)".



O Procon RN disse ainda que está comprometido em proteger os direitos dos consumidores e em combater quaisquer práticas fraudulentas que possam prejudicar a população.