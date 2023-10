Suspeito de ter matado a ex-companheira no ano de 2015 é preso em Areia Branca. Antônio João dos Santos, de 67 anos, foi preso nesta quinta-feira (19). De acordo com as investigações, o suspeito teria matado a sua ex-companheira, Cinthya da Silva Cabral, no Santa Helena, em Mossoró, fazendo uso de uma faca peixeira. Desde então, ele vinha respondendo ao crime em liberdade, mas o caso foi transitado em julgado, sendo expedido o mandado de prisão preventiva contra ele. Após a prisão, Antônio foi levado para realização de exames na sede do Itep e, em seguida, encaminhado para a Penitenciária Agrícola Mário Negócio, em Mossoró, onde permanecerá à disposição da Justiça.