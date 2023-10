Força-Tarefa de Capturas dois foragidos da justiça por roubo e lesão corporal

As prisões aconteceram nesta sexta-feira (20). O primeiro, um motorista de 31, anos foi detido quando exercia a sua função em uma empresa de transporte turístico, no Conjunto Ponta Negra, Zona Sul de Natal. Ele não reagiu, porém tentou se esconder ao perceber a presença dos policiais. O homem foi condenado pelo crime de roubo e terá que cumprir pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado; já contra o segundo, um potiguar de 46, havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de lesão corporal. Ele foi localizado e abordado no conjunto Nova Esperança, em Parnamirim, onde trabalhava como mestre de obras.