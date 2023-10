Festival da Lagosta de Icapuí segue com programação extensa neste sábado (21)

Adelson Viana, Chambinho do Acordeon, Grupo Arte Brasil e Armandinho, com sua inconfundível guitarra baiana, são algumas das atrações musicais do segundo dia do evento do Festival da Lagosta de Icapuí que vai até domingo (22) com Torneio de Beach Tennis, arena gastronômica com 16 expositores de restaurantes associados ao Desenvolvimento do Turismo em Icapuí – GDTur. Nesta edição, o Festival da Lagosta também tem caráter social. Neste sábado (21), o visitante será incentivado a apresentar 1kg de alimento na entrada do evento. Tudo que for arrecadado será destinado para pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.

O XVI Festival da Lagosta de Icapuí, uma das festas gastronômicas mais esperadas do Litoral Leste do Ceará, segue com uma programação extensa durante todo o sábado (21). Um dos destaques deste dia é o Torneio de Beach Tennis, que tem início às 14h, na Praia de Barreiras.

Nos intervalos dos jogos, vão ser realizadas oficinas gratuitas para aqueles que quiserem conhecer e aprender mais sobre o esporte. Para participar, basta o interessado se apresentar aos organizadores, que por sua vez também vão convidar os espectadores presentes de todas as idades.



No sábado, também é possível visitar a Arena Gastronômica. O espaço, que abre às 19h, vai contar com 16 expositores de restaurantes associados ao Desenvolvimento do Turismo em Icapuí – GDTur.

Já às 20h, acontece a “Cozinha Show” com a chef Van Régia, do restaurante Culinária da Van, de Fortaleza, que vai fazer demonstrações ao vivo da preparação de pratos à base de lagosta.

O segundo dia de festival também promete agitar a Praia de Barreiras com muita música, com shows de Koka Mil e o Grupo Arte Brasil, além das apresentações de Adelson Viana, Chambinho do Acordeon e Armandinho, que vai levar o som inconfundível da sua guitarra baiana para o Festival.



Vale destacar que, nesta edição, o Festival da Lagosta também tem caráter social. Neste sábado (21), o visitante será incentivado a apresentar 1kg de alimento na entrada do evento na Praia de Barreiras. Tudo que for arrecadado será destinado para pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.



O XVI Festival da Lagosta é uma realização da Associação Grupo de Desenvolvimento do Turismo em Icapuí – GDTur. Patrocínio: Prefeitura Municipal de Icapuí, Instituto Agropolos do Ceará, Instituto Nordeste Cidadania (Inec), Bando do Nordeste (BNB), Governo Federal e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Apoio: Sistema Fecomércio-CE, por meio do Sesc e do Senac. Apoio institucional: Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Cultura (Secult-Ceará), por meio da Lei Estadual Nº 13.811 – Mecenato Estadual. Parceiro: Sebrae. Agradecimentos: Coca-Coca + Eisenbahn.







XVI FESTIVAL DA LAGOSTA - 21 de outubro de 2023 - Sábado (Praia de Barreiras)







14h - Torneio de Beach Tennis (Classificatórias - Masculino e Feminino)



19h - Abertura da Arena Gastronômica



19h - Show com Koka Mil e o Grupo Arte Brasil - Feat. Saulo Rebouças (Arena Gastronômica)



20h - Cozinha Show com a Chef Van Régia - (Arena Gastronômica)



22h - Show com Adelson Viana - Forró Praieiro (Palco Principal)



23h - Show com Chambinho do Acordeon e Adelson Viana - Homenagem a Gonzagão e Dominguinhos (Palco Principal)



00h30 - Show com Armandinho - Inventor da guitarra baiana (Palco Principal)