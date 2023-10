Governo projeta implantar mais de mil equipes de Saúde da familia e Bucal no RN

Batizado de +APS Potiguar, o programa criado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) já deu seus primeiros passos efetivos. Esta semana foram habilitadas ou credenciadas para adesão mais de 370 equipes de saúde da família e saúde bucal. Também foram acolhidos no estado 183 novos profissionais do Programa Mais Médicos, que passam a atuar na atenção primária de 62 municípios do RN e representam um incremento de mais de 50% no número atual de médicos. "Esse é um dia que reforça nossa confiança no SUS e na expansão de uma saúde de qualidade, um marco histórico para a saúde do Rio Grande do Norte. Tenho um orgulho imenso da dedicação de todos da Sesap e dos municípios em prol da expansão da atenção primária", afirmou a governadora Fátima Bezerra. "É no município que o cidadão vive seus problemas. E ações como essas de ontem e de hoje marcam um importante investimento na área de atenção primária e especializada, com uma visão de saúde integrada", pontuou Nísia Trindade

Dentro dos próximos dois anos, o Rio Grande do Norte terá uma cobertura total da atenção primária à saúde. Em uma ação-piloto a nível nacional, o Governo do Estado, os municípios potiguares e o Ministério da Saúde planejam ampliar a capacidade de atendimento, incluindo mais de mil equipes de saúde da família e de saúde bucal.

Batizado de +APS Potiguar, o programa criado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) já deu seus primeiros passos efetivos. Esta semana foram habilitadas ou credenciadas para adesão mais de 370 equipes de saúde da família e saúde bucal. Também foram acolhidos no estado 183 novos profissionais do Programa Mais Médicos, que passam a atuar na atenção primária de 62 municípios do RN e representam um incremento de mais de 50% no número atual de médicos.

Todo esse investimento na saúde do estado foi detalhado durante a solenidade conduzida pela governadora Fátima Bezerra e pela ministra de Estado da Saúde, Nísia Trindade, na manhã deste sábado (21), no Centro Administrativo.

"Esse é um dia que reforça nossa confiança no SUS e na expansão de uma saúde de qualidade, um marco histórico para a saúde do Rio Grande do Norte. Tenho um orgulho imenso da dedicação de todos da Sesap e dos municípios em prol da expansão da atenção primária", afirmou a governadora Fátima Bezerra.

A ministra destacou ainda o desenvolvimento da saúde integrada no RN, somando a inauguração da policlínica regional, em Caicó na sexta-feira (20), e o +APS Potiguar. "É no município que o cidadão vive seus problemas. E ações como essas de ontem e de hoje marcam um importante investimento na área de atenção primária e especializada, com uma visão de saúde integrada", pontuou Nísia Trindade.

Durante o trabalho de planejamento, a Sesap realizou um diagnóstico de todos os municípios, detectando as necessidades de investimento, ampliação e expansão, contando com a adesão de todos os 167 municípios. "Lançar esse programa hoje é a realização de um grande sonho, de um trabalho conjunto e intersetorial da maneira que estamos fazendo na Sesap", apontou Lyane Ramalho, secretária de Estado da Saúde Pública.

O desenvolvimento dessa nova política foi saudado também pelos prefeitos, que são os gestores responsáveis diretamente por executar as ações da atenção primária com as estratégias de saúde da família, das unidades de saúde e outras. "Desde que assumiu, a ministra vem dando passos importantes na atenção primária, por isso esse é um momento de gratidão. Tenho certeza de que teremos muitas ações desse nível ainda pela frente", comentou Luciano Santos, prefeito de Lagoa Nova e presidente da Federação dos Municípios do RN.





Mobilização

Entre os pilares do novo programa, a equidade é um dos principais. A política foi moldada para atender vazios assistenciais, com foco em populações vulneráveis como quilombolas, assentados, pescadores e marisqueiras, entre outros. "Esse programa vai nos favorecer, garantindo uma saúde de mais qualidade e uma assistência que precisamos bastante", disse a cacica Eva Claudino, representando os movimentos sociais.

A decisão do Governo e da Sesap em investir na atenção primária foi respaldada também pela equipe técnica do Ministério da Saúde. "O ministério atendeu 100% dos pedidos feitos pelo estado. Esse programa é a expressão mais avançada do Brasil no que se trata de atenção primária", explicou o secretário nacional de atenção primária à saúde, Nésio Fernandes.

"Com a política a gente pode melhorar a vida das pessoas. Lembro de como a mortalidade infantil foi diminuindo com a decisão do governador Lavoisier Maia em investir na atenção básica, colocando um médico em cada município. Isso mostra a importância de um dia como hoje", completou o deputado estadual Bernardo Amorim. "A ministra tem sido gigante para enfrentar esse trabalho de reconstruir a saúde no Brasil e um dia como esse é para dar os parabéns", reforçou o deputado federal Fernando Mineiro.





Vacinação

O evento também marcou o encerramento da Campanha de Multivacinação do RN, que começou no dia 7 passado. Um stand montado vacinou diversas pessoas que participaram da solenidade, para marcar o dia. "Essa é a retomada da confiança no Programa Nacional de Imunização. Fizemos uma grande mobilização e foram 40 mil vacinas aplicadas só no dia D", concluiu a governadora.

A solenidade contou com os deputados estaduais Divaneide Basílio e Neilton Diógenes, a vereadora por Natal Brisa Bracchi, o secretário de Saúde de Natal George Antunes, representando os secretários municipais, diversos prefeitos, secretários de Estado e municipais e representantes de movimentos sociais.