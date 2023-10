Dupla morre em acidente na RN 117 entre Mossoró e Governador; uma terceira pessoa ficou ferida. O caso aconteceu na noite deste domingo (22), na região conhecida como Alto do Euclides. A colisão envolveu uma motocicleta e uma F-4000. As vítimas fatais, que estavam na motocicleta, foram identificadas como Francisco André de Oliveira (condutor), de 41 anos, e José Erivan Bezerra Silva, de 40 anos. Já o condutor da F-4000, identificado como Marcondes Arraes, foi socorrido com ferimentos para o HRTM, em Mossoró. De acordo com informações do Sargento Sales, da 2ª CIPRv, o motorista da caminhonete afirmou que a colisão aconteceu no momento em que a motocicleta ultrapassou um veículo que seguia no mesmo sentido, com as luzes apagadas, e que ele ainda tentou frear, mas não conseguiu evitar o acidente. Ainda segundo o sargento, apenas a perícia do Itep poderá confirmar as responsabilizações do caso.

De acordo com informações do Sargento Sales, da 2ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (2ª CIPRv), a motocicleta havia saído do Sítio Camurim, sentido Governador. Já a caminhonete seguia sentido Governador à Mossoró. A colisão entre os dois aconteceu em uma região conhecida como Alto do Euclides.

Ainda segundo o sargento, não houve testemunhas e a versão que se tem é a do motorista. Segundo o homem, a motocicleta teria ultrapassado um veículo que seguia no mesmo sentido, com as luzes apagadas. Após isto, colidiu frontalmente com a F-4000.

O motorista afirmou aos policiais que ainda tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão e que esta foi tão violenta, que estourou um pneu dianteiro, do lado do motorista, da caminhonete. O condutor ainda perdeu o controle do veículo, desceu o acostamento e capotou cerca de 4 vezes.

O sargento Sales confirmou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que algumas informações passadas pelo motoristas batem com o que foi identificado no local, como por exemplo a existência de marcas de frenagem no sentido em que seguia a caminhonete e o pneu do motorista estourado, mas que apenas a perícia do Itep poderá confirmar as responsabilizações do caso.

O PM também informou que realizou o teste do bafômetro com o condutor da F-4000 e que o resultado deu negativo para álcool. O exame de alcoolemia também deverá ser realizado nos corpos das duas vítimas.

O caso será investigado pela polícia civil.