Jovens são encontrados mortos, com as mãos amarradas, entre Poço Dantas/PB e Luís Gomes/RN. Os corpos de José Josué de Sousa Tavares, 27 anos, e Gabriel Pacheco, de 21 anos, foram encontrados na manhã deste domingo (22). Os dois eram vendedores e estavam desaparecidos desde a manhã do sábado (21), quando saíram de Uiraúna/PB, em um veículo Fiat UNO, para trabalhar com vendas, em Luís Gomes. Os dois jovens foram encontrados com as mãos amarradas e com disparos de arma de fogo na região da cabeça. A motivação do crime, bem como seus autores serão investigados pela Polícia Civil.

FOTO: REPRODUÇÃO