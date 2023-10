50 mil estudantes de escolas públicas estaduais do RN participarão das provas do SAEB 2023. O SAEB avalia diversas áreas do conhecimento, incluindo matemática, língua portuguesa, ciências da natureza e ciências humanas. Além disso, a avaliação também mede fatores socioeconômicos e demográficos que podem influenciar o desempenho dos alunos. “Esta avaliação fornece dados valiosos que permitirão entender melhor o cenário educacional do nosso Estado, identificar desafios e oportunidades de aprimoramento, e tomar decisões embasadas para melhorar a qualidade da educação”, afirma a secretária de Educação do RN, professora Socorro Batista. As provas começaram hoje (23) e vo até o dia 10 de novembro.

A rede estadual de educação do RN inicia um importante momento de avaliação. A partir de hoje (23), cerca de 50 mil estudantes participarão da aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 2023.

O SAEB é uma avaliação de larga escala realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) que visa aferir o nível de conhecimento dos alunos brasileiros em diferentes etapas da educação básica.

Esse panorama abrangente é crucial para identificar lacunas na educação e implementar políticas eficazes para reduzi-las. As provas irão até o dia 10 de novembro.

“A importância do SAEB vai além de uma simples avaliação de desempenho. Esta avaliação fornece dados valiosos que permitirão entender melhor o cenário educacional do nosso Estado, identificar desafios e oportunidades de aprimoramento, e tomar decisões embasadas para melhorar a qualidade da educação”, afirma a secretária de Educação do RN, professora Socorro Batista.

O SAEB é aplicado em diferentes etapas da educação básica, incluindo o 5º ano do Ensino Fundamental, o 9º ano do Ensino Fundamental e a 3ª série do Ensino Médio. Isso permite uma avaliação completa do progresso dos alunos ao longo de sua jornada educacional, desde a infância até o ensino médio.

Além disso, o SAEB é uma ferramenta vital para promover a equidade na educação. Através da análise dos resultados, é possível identificar desigualdades educacionais entre diferentes grupos de estudantes, regiões e escolas, possibilitando a implementação de políticas específicas para abordar essas disparidades e garantir que todos os alunos tenham igualdade de oportunidades.

Prêmio Incentivo SAEB 2023

Com o objetivo incentivar as escolas da rede estadual de ensino a promoverem uma maior participação dos estudantes nas provas do SAEB, o Governo do Estado criou o Prêmio Incentivo SAEB 2023.

A meta estabelecida pelo INEP, é a participação de 80% dos alunos aptos a participarem do SAEB. O prêmio será concedido às escolas da rede estadual que alcançarem a meta de participação de estudantes nas provas SAEB 2023, estabelecida em 80% das matrículas.

As escolas que atingirem essa meta receberão o selo de resultado na aplicação das provas do SAEB 2023, que garantirá um acréscimo de 15% no valor de cada parcela do PAGUE ordinário, referente ao ano de 2024, um investimento de R$ 1,6 milhão.

A avaliação para a concessão do prêmio será baseada em registros e evidências verificadas nos relatórios de acompanhamento às unidades escolares por parte das equipes das Diretorias Regionais de Educação e da Subcoordenadoria de Avaliação, durante o processo de realização das Provas do SAEB/2023.