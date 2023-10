Polícia prende homem que tentou matar o próprio tio, um idoso de 71 anos, em Luís Gomes

Adriano Pereira da Silva, de 38 anos, já respondia a um processo por um crime de homicídio contra o próprio irmão e, no momento, encontrava-se em liberdade. Em julho deste ano, ele atacou o tio com uma faca, apenas porque o idoso não queria que ele levasse pessoas estranhas para casa, pensando na segurança das crianças que vivam com eles. A vítima foi socorrida e conseguiu se recuperar. O suspeito foi preso nesta segunda-feira (23), por força de um mandado de prisão. Ele foi localizado em sua residência, no Sítio Alto dos Cândidos, zona rural de Luís, Gomes, onde também aconteceu o crime.